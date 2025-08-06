Бывший глава Ульчского района Хабаровского края погиб на СВО

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что экс-глава Ульчского района Федор Иващук погиб в зоне военной операции. Господину Иващуку был 51 год, он ушел на СВО весной.

Губернатор рассказал, что чиновник «погиб при выполнении боевого задания», не приведя подробности. Он выразил соболезнования его близким. «Федор Васильевич служил в отряде БАРС-8 "Хабаровск"»,— написал господин Демешин в Telegram.

Федор Иващук находился на муниципальной службе с 2008 года. Возглавил Ульчский район по итогам выборов в 2017 году, в 2022 году был переизбран на новый срок. В марте 2025-го он объявил о решении заключить контракт на прохождение военной службы в зоне СВО.