Глава Ульчского района Хабаровского края ушел добровольцем на СВО

Руководитель администрации Ульчского района Хабаровского края Федор Иващук объявил о решении заключить контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. Он намерен вступить в ряды батальона «Барс».

«Выражаю благодарность и жителям Ульчского района. Спасибо всем вам за активную жизненную позицию и за ваш труд на благо района. Ваше участие во всех сферах жизни района заслуживают искренней признательности. Я не прощаюсь с вами и с Ульчским районом. Уверен, совместная плодотворная работа продолжится и все намеченные цели будут достигнуты»,— написал господин Иващук в своем Telegram-канале. Также он отметил высокий уровень гражданской ответственности депутатского корпуса, глав поселений, руководителей предприятий и учреждений района.

Федору Иващуку 50 лет. На муниципальной службе в районе находится с 2008 года. Возглавил район по итогам выборов в 2017 году, в 2022 году был переизбран на новый срок.

Эрнест Филипповский, Хабаровск