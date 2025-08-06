Горелкин: интеграция «Госуслуг» и Max завершится через несколько недель

Первый зампред Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что «Госуслуги» в ближайшее время будут интегрированы с российским мессенджером Max. Как сообщили депутату разработчики, процесс находится на завершающей стадии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Все необходимые ведомственные разрешения были получены еще два месяца назад. Примерно тогда же стартовало закрытое тестирование, а Минцифры официально объявило о проработке интеграции Мax и Госуслуг»,— написал господин Горелкин в Telegram-канале. По словам депутата, команда мессенджера ставит в приоритет защиту персональных данных.

В пресс-службе VK добавили, что для безопасности пользователей Max и компания «Инфотекс Интернет Траст» протестировали новый метод подключения платформы к «Госуслугам». Личные данные будут переносить в профиль ЕСИА в мессенджере с помощью протокола аутентификации OpenID Connect.