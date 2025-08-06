«Башкиравтодор» пытается оспорить решение суда о банкротстве

АО «Башкиравтодор» подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Башкирии о начале конкурсного производства. Как сообщили «Ъ-Уфа» в региональном министерстве земельных и имущественных отношений (главный акционер предприятия), судебный акт нарушает права кредиторов относительно выбора процедуры в отношении должника, так как первое собрание кредиторов не проводилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Крупнейший дорожно-строительный подрядчик республики был признан банкротом 24 июля. Конкурсным управляющим назначен Олег Рыкус. Ранее суд заблокировал первое собрание кредиторов до рассмотрения заявления ПАО «Сбербанк» о вступлении в дело о банкротстве «Башкиравтодора». Принимая решение о несостоятельности, суд решил, что размер требований к компании (на момент заседания он превышал 5,7 млрд руб.) настолько велик, что делает ситуацию «экстраординарной» и несущей риски как для кредиторов, так и для самого должника.

В «Башкиравтодоре» считают, что суд поспешил с началом конкурсного производства, не изучив финансовое положение компании на предмет достаточности имущества и возможности восстановить платежеспособность за счет реализации активов.

Заседание по жалобе еще не назначено.

Как сообщал «Ъ-Уфа», минземимущество и АО «Региональный фонд» (второй акционер «Башкиравтодора») добиваются отстранения конкурсного управляющего. Поводом для претензий министерства являются «обстоятельства, препятствующие утверждению» Олега Рыкуса, следует из письма министерства «Ъ-Уфа» за подписью вице-премьера Башкирии Натальи Полянской.

Идэль Гумеров