ЧОП встал на пути банкротства

Назначенный в конце июля временным управляющим АО «Башкиравтодор» Олег Рыкус не может приступить к обязанностям. С выбором арбитражного суда Башкирии оказались несогласны акционеры предприятия-банкрота — минземимущество Башкирии и АО «Региональный фонд», требующие отстранения господина Рыкуса. Одновременно они добились временного запрета конкурсному управляющему распоряжаться имуществом «Башкиравтодора» и увольнять сотрудников. Ко всему прочему, с конца прошлой недели Олег Рыкус не может попасть в офис компании – путь ему преграждают сотрудники ЧОП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В "Башкиравтодоре" может смениться конкурсный управляющий

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ В "Башкиравтодоре" может смениться конкурсный управляющий

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии 8 сентября рассмотрит заявления об отстранении Олега Рыкуса с поста конкурсного управляющего АО «Башкиравтодор». С такими ходатайствами обратились акционеры главной дорожно-строительной компании республики — министерство земельных и имущественных отношений Башкирии и государственная инвестиционная компания АО «Региональный фонд»

Олег Рыкус, член ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса», был назначен временным управляющим 24 июля. В тот же день «Башкиравтодор» был признан банкротом, в его отношении началось конкурсное производство сроком на полгода. Сама компания с решением о несостоятельности не согласилась и подала апелляционную жалобу.

АО «Башкиравтодор» зарегистрировано в 2010 году как правопреемник одноименного ГУП. Минземимущество Башкирии владеет 59,33% акций, «Региональный фонд» — 40,6% акций компании. Предприятие является крупнейшим дорожным подрядчиком Управления дорожного хозяйства Башкирии — по данным Rusprofile, портфель госконтрактов между ними превышает 162,6 млрд руб. Весной 2024 года началось дело о банкротстве «Башкиравтодора», временным управляющим был назначен член СРО «Содружество» Александр Путинцев. 16 июля суд отстранил его от исполнения обязанностей. По данным картотеки арбитражных дел, реестр требований кредиторов к «Башкиравтодору» превышает 5,7 млрд руб. В прошлом году выручка организации составила 9,6 млрд руб., убыток — 719,3 млн руб.

31 июля, в день, когда суд опубликовал мотивировочную часть решения о признании «Башкиравтодора» банкротом, минземимущество подало заявление об отстранении Олега Рыкуса от исполнения обязанностей конкурсного управляющего. Позже с аналогичным ходатайством обратился и Регфонд. С чем связано несогласие акционеров с выбором управляющего, неизвестно.

Кроме того, министерство вместе с исполняющим обязанности гендиректора компании Александром Ликомаскиным обратились в суд с требованием запретить господину Рыкусу отчуждать имущество банкрота, расторгать муниципальные и государственные контракты.

Также заявители попросили о запрете управляющему проводить операции с казначейскими счетами «Башкиравтодора», менять организационную структуру, прекращать действие лицензий и увольнять работников. В числе других обеспечительных мер, о которых ходатайствовали минзем и господин Ликомаскин — запрет на продажу имущества, приостановка утверждения отчета управляющего, а также возложение обязанностей сохранить документы предприятия.

Между тем, конкурсный управляющий столкнулся с противодействием и за пределами суда. По информации Telegram-канала «Футляр для курая», сотрудники охранного предприятия «КБ-Контр» не пустили Олега Рыкуса и назначенного им исполнительного директора «Башкиравтодора» Юрия Улановича в офис компании на улице Кирова в Уфе.

Как сообщил «Ъ» сам господин Рыкус, для обоснования своих действий сотрудники ЧОП сослались на договор оказания услуг с Управлением дорожного хозяйства Башкирии, чей офис находится в том же здании. На портале госзакупок и в сервисах проверки контрагентов сведений о договорах «КБ-Контр» с управлением найти не удалось.

Спустя два дня, рассказал конкурсный управляющий, ситуация повторилась. Действия охранников заставили его обратиться с заявлениями в отдел полиции № 9 и прокуратуру Кировского района Уфы.

«Фактически, своими незаконными действиями указанные лица парализовали исполнение моих обязанностей арбитражного управляющего. В настоящее время доступ к имуществу и документам АО "Башкиравтодор" фактически закрыт»,— высказался Олег Рыкус в беседе с «Ъ».

В «Башкиравтодоре», минземимуществе Башкирии и Управлении дорожного хозяйства ситуацию вчера не прокомментировали.

Идэль Гумеров