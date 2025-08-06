Сотрудник «Мираторга» ранен при атаке БПЛА в Курской области

Беспилотник ВСУ атаковал территорию холдинга «Мираторг» в деревне Хитровка Суджанского района, пострадал сотрудник предприятия. Об этом сообщил в Telegram врио губернатора Александр Хинштейн. Он уточнил, что ЧП произошло накануне днем.

По его словам, у 50-летнего мужчины диагностировали слепое осколочное ранение правого предплечья и голени. Ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Господин Хинштейн вновь призвал жителей не возвращаться в приграничье.

По состоянию на конец июня «Мираторг» оценивал свои потери от боевых действий в Курской области и атак на регион в 10,6 млрд руб. Часть свинокомплексов в Рыльском районе была вынуждена приостановить свою работу, узнал «Ъ-Черноземье». Комплекс «Мираторга» также подвергался атакам в Брянской области.