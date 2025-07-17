В Брянской области дроны несколько раз за сутки атаковали комплекс «Мираторга»

За прошедшие сутки украинские БПЛА несколько раз атаковали свинокомплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области. В результате легкие повреждения получила строительная техника, никто не пострадал, сказано в пресс-релизе компании в Telegram.

В апреле «Мираторг» сообщил, что за последние два года поголовье скота компании сократилось на 18%. Это связано с вынужденным массовым убоем в принадлежащей агрохолдингу «Брянской мясной компании» из-за регулярных обстрелов ВСУ. В холдинге говорили, что 26 тыс. из 43 тыс. сотрудников «Мираторга» работают в Белгородской, Курской и Брянской областях. Только в обеспечение их безопасности в прошлом году потратили почти 1 млрд руб.