«Мираторг» оценил ущерб своим активам в Курской области от обстрелов в 10,6 млрд

Агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг» братьев Линников оценивает свои потери от боевых действий в Курской области и атак на регион в 10,6 млрд руб. Часть свинокомплексов в Рыльском районе была вынуждена приостановить свою работу. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали представители АПХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Представители холдинга добавили, что его положение осложняется тем, что 26 тыс. из 43 тыс. сотрудников «Мираторга» работают в Белгородской, Курской и Брянской областях. В связи с этим только в обеспечение их безопасности в прошлом году было вложено порядка 1 млрд руб.

Также в АПХ объяснили перенос сроков запуска завода по переработке картофеля в Орловской области с 2025-го на 2026 год. Это связано с задержкой поставок импортного оборудования. Проект реализуется совместно с «Вкусно — и точка». Объем вложений в него достиг 19,5 млрд руб. Проектная мощность предприятия составляет до 135 тыс. т продукции в год.

Алина Морозова