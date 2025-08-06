Погрузка на магистралях ОЖД в Ленобласти снизилась на 2,4% за семь месяцев

По итогам семи месяцев текущего года на магистралях Октябрьской железной дороги в Ленинградской области было погружено в общей сложности 15 млн тонн — на 2,4% ниже, чем за январь-июль 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, положительная динамика оказалась обеспечена по нефти и нефтепродуктам (+0,8%) и лесным грузам (рост в 1,8 раза).

За июль 2025 года в Ленобласти погрузили более 1,9 млн тонн. Это на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отметили в ОЖД.

Рост в 2,2 раза в июле продемонстрировала погрузка железной и марганцевой руды. Промышленного сырья и формовочных материалов, в свою очередь, было погружено на 20,7% больше, чем в июле 2024-го.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в целом погрузка на Октябрьской железной дороге в январе-июле превысила 58 млн тонн.

Андрей Цедрик