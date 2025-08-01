Погрузка на Октябрьской железной дороге в январе-июле превысила 58 млн тонн

По итогам семи месяцев текущего года на магистралях Октябрьской железной дороги было погружено в общей сложности 58,4 млн тонн. Это на 0,7% меньше, чем в январе-июле 2024 года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, за указанный период этого года погружено 15,2 млн тонн (+7,7%) химических и минеральных удобрений, 14,1 млн тонн (+11%) руды железной и марганцевой, 6,1 млн тонн (-0,4%) нефти и нефтепродуктов, 1,7 млн тонн (+10%) лесных грузов и 95 тыс. тонн (+3,3%) зерна.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за первое полугодие 2025 года на сетях Октябрьской железной дороги было перевезено 289,7 тыс. груженых контейнеров ДФЭ. Это на 3,4% меньше показателя за первые шесть месяцев прошлого года.

Андрей Цедрик