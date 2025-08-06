На очистные сооружения в Сысерти и Среднеуральске направят почти 6 млрд рублей

На строительство и модернизацию очистных сооружений в Сысерти и Среднеуральске правительство Свердловской области направит почти 6 млрд руб. У себя в Telegram врио губернатора Денис Паслер написал, что поручил заложить средства на проекты в трехлетний бюджет региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объекты планируется сдать в 2026-2028 годах. «Тема назревала давно. Отсутствие современных очистных систем напрямую влияет на безопасность жителей нашего региона: то же Сысертское водохранилище — источник питьевой воды для Сысерти и других территорий. Наша задача — сохранить экологический баланс и обеспечить высокое качество воды»,— сообщил господин Паслер.

Пропускная способность очистных сооружений в Сысерти после завершения строительства составит не менее 12 тыс. куб. м в сутки и сможет обслуживать более 30 тыс. жителей, а также объекты социальной инфраструктуры. Стоимость проекта — почти 3 млрд руб.

В Среднеуральске будет проведена реконструкция очистных сооружений, их мощность увеличат до 15 тыс. куб. м в сутки. Благодаря этому сооружения смогут обслуживать свыше 24 тыс. человек, школы, больницы, предприятия. На модернизацию направят 2,84 млрд руб.

Напомним, срок реализации программы развития ЖКХ Свердловской области продлен до 2030 года. Благодаря этому в программу включены новые объекты на 2028-2029 годы, которые будут реализованы за счет списанной части регионального госдолга в размере 2,6 млрд руб. Кроме того, выделено дополнительное финансирование на обновление и реконструкцию объектов ЖКХ в Бисерти, Сипаевском, Натальинске и деревне Подгорной в 2025-2027 годах.

Ирина Пичурина