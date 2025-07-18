Срок реализации программы развития ЖКХ Свердловской области продлен до 2030 года
Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области» продлена до 2030 года, сообщили в департаменте информационной политики региона. Соответствующее постановление принято по поручению врио губернатора Дениса Паслера.
Денис Паслер
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Благодаря увеличению срока реализации в программу включены новые объекты коммунальной инфраструктуры на 2028-2029 годы, которые будут реализованы за счет списанной части регионального госдолга в размере 2,6 млрд руб. Кроме того, выделено дополнительное финансирование на обновление и реконструкцию объектов ЖКХ в Бисерти, Сипаевском, Натальинске и деревне Подгорной в 2025-2027 годах.
Глава региона сообщил, что в программу дополнительно включены реконструкция водовода от станции водоподготовки «Южная» до Нижнего Тагила, реконструкция системы водоснабжения и строительство очистных сооружений в поселках Баранчинский и Буланаш и ремонт канализационного коллектора в Среднеуральске.
Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил, что массового расторжения действующих концессионных соглашений в сфере ЖКХ в регионе не планируется.