Срок реализации программы развития ЖКХ Свердловской области продлен до 2030 года

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области» продлена до 2030 года, сообщили в департаменте информационной политики региона. Соответствующее постановление принято по поручению врио губернатора Дениса Паслера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Благодаря увеличению срока реализации в программу включены новые объекты коммунальной инфраструктуры на 2028-2029 годы, которые будут реализованы за счет списанной части регионального госдолга в размере 2,6 млрд руб. Кроме того, выделено дополнительное финансирование на обновление и реконструкцию объектов ЖКХ в Бисерти, Сипаевском, Натальинске и деревне Подгорной в 2025-2027 годах.

Глава региона сообщил, что в программу дополнительно включены реконструкция водовода от станции водоподготовки «Южная» до Нижнего Тагила, реконструкция системы водоснабжения и строительство очистных сооружений в поселках Баранчинский и Буланаш и ремонт канализационного коллектора в Среднеуральске.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил, что массового расторжения действующих концессионных соглашений в сфере ЖКХ в регионе не планируется.

Полина Щуцкая