Владельцам питбайков готовят штрафы за выезд на дороги общего пользования

Власти подготовили изменения в ПДД, которыми запретят выезжать на дороги общего пользования на питбайках — мини-мотоциклах, предназначенных для езды по бездорожью, обучения и трюков. Такая техника не должна допускаться до дорожного движения, как и эндуро и кроссовые мотоциклы, заявили «Ъ» в МВД России. За нарушение запрета в КоАП планируется прописать новый штраф до 30 тыс. руб.

Питбайки — это мини-мотоциклы для езды по бездорожью, обучения и трюков. Они продаются как спортинвентарь, не имеют документов, не регистрируются в ГИБДД и де-юре не являются транспортными средствами. У питбайков часто нет фар, указателей поворота и зеркал заднего вида. В последние годы такие мотоциклы стали популярны у подростков, выезжающих кататься по обычным дорогам.

Законодательные изменения обсуждают на фоне роста числа погибших на питбайках, в том числе детей. По данным Научного центра безопасности дорожного движения, МВД за шесть месяцев 2025 года зарегистрировало 288 ДТП, в которых дети управляли питбайками. В этих авариях погибли 10 детей и 235 получили ранения.

Подробности — в материале «Ъ» «Питбайки въезжают под запрет».