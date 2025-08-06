Питбайки въезжают под запрет

Власти подготовили изменения в ПДД, которыми будет запрещено выезжать на дороги общего пользования на питбайках — мини-мотоциклах, предназначенных исключительно для езды по бездорожью, обучения и трюков. Такая техника не должна допускаться до дорожного движения, как и эндуро и кроссовые мотоциклы, заявили “Ъ” в МВД России. За нарушение запрета в КоАП планируется прописать новый штраф до 30 тыс. руб. Законодательные изменения обсуждаются на фоне роста числа погибших на питбайках, в том числе детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На дорогах общего пользования на питбайках делать нечего, считают в МВД России

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ На дорогах общего пользования на питбайках делать нечего, считают в МВД России

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Питбайки представляют собой мини-мотоциклы для езды по бездорожью, обучения и трюков. Они продаются как спортинвентарь, не имеют документов, не регистрируются в ГИБДД и де-юре не являются транспортными средствами. У питбайков часто нет фар, указателей поворота и зеркал заднего вида. В последние годы такие мотоциклы стали популярны у подростков, выезжающих кататься по обычным дорогам.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения, МВД за шесть месяцев 2025 года зарегистрировало 288 ДТП, в которых дети управляли питбайками. В данных авариях погибли 10 детей и 235 получили ранения. В этих же ДТП ранено 25 человек, ехавших пассажирами сзади водителя.

“Ъ” запросил позицию МВД по складывающейся ситуации. «Питбайки, эндуро, кроссовые мотоциклы и иная аналогичная техника не предназначены для движения по дорогам общего пользования,— сообщили в министерстве.— Они не подлежат постановке на государственный учет и, следовательно, к участию в дорожном движении не допускаются».

При этом в ПДД и законах правила движения на такой технике не описаны. Вопрос «нормативно-правового регулирования» использования данных «технических средств» находится «на контроле» в правительстве РФ, заявили в МВД. Минтрансом подготовлены изменения в ПДД, согласно которым «в пределах дорог, расположенных на территориях общего пользования» запретят «движение мототранспортных средств и механизмов, требования к движению которых не установлены ПДД либо в отношении которых не осуществлена государственная регистрация».

Ответственность за нарушение новой нормы пропишут в новом КоАП РФ, сообщили в МВД, проект которого готовит Минюст. В представленной несколько лет назад редакции планировалось ввести отдельный состав под будущий запрет: штраф — 5–15 тыс. руб., при повторности — штраф 20–30 тыс. руб. или обязательные работы. В конце июня 2025 года глава Минюста Константин Чуйченко говорил, что подготовка КоАП еще не завершена, точные сроки назвать нельзя.

Пока вопрос применения питбайков не урегулирован, регионы пытаются решить этот вопрос самостоятельно.

Инспекторы ГИБДД нарабатывают правоприменительную практику, применяя к водителям питбайков такие же нормы КоАП, как и к автомобилистам. Как рассказал “Ъ” основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов, иногда инспекторам удается приравнять поездку на питбайке к езде на мопеде или мотоцикле, а для этого нужна соответствующая категория в правах. Если ее нет, то водителя привлекают по статье 12.7 КоАП (штраф — до 15 тыс. руб.). Соответствующее разъяснение ранее давала прокуратура. Зарегистрирован также случай, когда водитель управлял питбайком, отказался от освидетельствования, после чего был лишен прав. Мотоциклист пытался обжаловать наказание, дошел до Верховного суда, тот оставил решение в силе.

Но этот метод применим только для тех случаев, когда водитель совершеннолетний (детей до 16 лет привлекать к административной ответственности нельзя), и это является проблемой, говорит господин Ильинов. В ряде регионов полиция штрафует родителей, покупающих подросткам питбайки, по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», штраф — 500 руб. Полиция Красноярского края 29 июля сообщила о возбуждении даже уголовного дела по статье 118 УК «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» в отношении мужчины, который купил питбайк сыну, тот поехал без шлема, врезался в стену и получил тяжелые травмы.

Руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов поддерживает предложение ввести прямой запрет на управление питбайками в правилах. «Это спортинвентарь. Ему место на спортивной трассе,— говорит он.— Динамические характеристики самых распространенных питбайков выходят далеко за пределы 50-кубовых советских мопедов. Они сравнимы с полноценными мотоциклами, зачастую имеют объем двигателя 150–200 кубических сантиметров и выше».

В июне глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев (ЕР) предлагал МВД ограничить свободную продажу питбайков, ссылаясь на «критический» рост аварийности. “Ъ” попросил министерство прокомментировать идею. «Вопросы определения правил продажи товаров, а также приобретения права собственности на вышеуказанные технические средства к компетенции МВД не относятся,— сообщили в министерстве.— Кроме того, возникновение права собственности на технику не взаимосвязано с ее управлением».

Иван Буранов