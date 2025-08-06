В Казани водитель фургона сбил трех детей

5 августа около 20:20 в Казани водитель фургона сбил трех подростков и скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

ДТП произошло на ул. Боевой на освещаемом пешеходном переходе. Среди пострадавших — две девочки 12 и 14 лет и 12-летний мальчик. Дети с различными травмами госпитализированы в больницу.

На место ДТП выезжал заместитель прокурора Кировского района Казани Ильдар Альменев для выяснения обстоятельств произошедшего. Сотрудники ГАИ устанавливают водителя фургона. В ходе расследования были изъяты видеозаписи с видеорегистраторов водителей. Ход и результаты процессуальной проверки — на контроле прокуратуры.

Диана Соловьёва