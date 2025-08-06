МЧС: В результате пожара в квартире на Полевой улице погиб один человек
Квартирный пожар в доме № 22 по Полевой улице в Колпинском районе Петербурга унес жизнь человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. Более точной информации о погибшем не приводится.
Сигнал о возгорании в двухкомнатной квартире поступил в дежурную часть в 00:53. На место были направлены три машины МЧС и 12 спасателей. Пожар удалось ликвидировать в 01:23.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два человека попали в больницу после автомобильного пожара в Парголово.