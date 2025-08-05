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Два человека попали в больницу после автомобильного пожара в Парголово

Очередной пожар с пострадавшими произошел во второй половине дня 5 августа в Выборгском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: улица Первого Мая, д. 107, корп. 6 в Парголово, поступила на пульт дежурного в 17:24, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные установили, в автомобиле марки Chery происходило горение по всей площади.

Справиться с огнем удалось спустя около получаса. К тушению привлекались десять спасателей и две единицы техники.

В результате пожара пострадали два человека, которых госпитализировали. Информация об их состоянии не уточняется.

Ранее «Ъ-СПб» писал о владельце иномарки, который пострадал после возгорания своей машины на набережной канала Грибоедова.

Андрей Цедрик

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