Более 1,1 тыс. кандидатов выдвинуты на муниципальных выборах в Томской области

В Томской области завершилось выдвижение кандидатов в депутаты на муниципальных выборах. По данным избирательной комиссии региона, в общей сложности был выдвинут 1131 кандидат.

В выборах примут участие семь партий. В их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди», «Яблоко» и «Родина». Заявившаяся ранее на участие в выборах Партия пенсионеров не представила необходимые для регистрации документы. В сумме политические партии представляют 1057 кандидатов. Еще 74 человека являются самовыдвиженцами.

Крупнейшими кампаниями в Томской области, которые завершатся голосованием 14 сентября, являются выборы городских дум Томска, Северска, Стрежевого и Кедрового. По данным облизбиркома, срок регистрации кандидатов заканчивается 14 августа.

Валерий Лавский