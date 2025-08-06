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После продажи пермского курорта ликвидируется его компания

Учредитель ООО «Термы Тенториум», которой ранее принадлежал одноименный курортный комплекс на территории бывшей пермской грязелечебницы, принял решение о ликвидации общества. Эта информация содержится в системе «СПАРК-Интерфакс». Весной этого года стало известно, что часть курортного комплекса выкупило ООО «Термы плюс», которое принадлежит Анастасии Зайцевой, дочери депутата законодательного собрания Прикамья Николая Благова. Летом супруга господина Благова выкупила у «Тенториума» оставшуюся часть комплекса.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Термы Тенториум» были созданы на базе имущественного комплекса Пермской водогрязелечебницы, который группа предприятий приобрела в 2002 году. После этого комплекс был серьезно реконструирован.

ООО «Термы Тенториум» зарегистрировано в мае 2022 года. Компания с уставным капиталом 10 тыс. руб. занимается физкультурно-оздоровительной деятельностью. По итогам прошлого года выручка общества от продажи превысила 136 млн руб., чистая прибыль составила свыше 21,8 млн руб. Единственным учредителем ООО «Термы Тенториум» является основатель и владелец холдинга «Тенториум» Раиль Хисматуллин.