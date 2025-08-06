Трое претендентов выдвинуты на пост мэра Благовещенска

Третий кандидат выдвинулся на должность мэра Благовещенска, сообщили «Ъ» в правительстве Амурской области. Прием предложений по кандидатурам завершен. На рассмотрение комиссии, специально созданной в региональном правительстве для предварительной оценки представленных документов и кандидатов, поступило три пакета документов.

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления выдвинула действующего мэра, 51-летнего Олега Имамеева. Реготделение партии «Новые люди» заявило 35-летнего предпринимателя Сергея Турукина. От реготделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость поступил пакет документов на 40-летнего руководителя одной из городских управляющих компаний Андрея Андреева.

В ближайшее время комиссия начнет проверку документов и материалов. Одобренные комиссией кандидатуры губернатор области представит на рассмотрение Благовещенской гордуме. Губернатор обязан направить депутатам на выбор не менее двух кандидатов.

Благовещенск станет одним из первых в РФ, где выборы градоначальника пройдут в соответствии с принятым в марте федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Законом установлено, что мэры административных центров теперь будут избираться представительными органами муниципалитетов из числа кандидатов, представленных губернаторами. Выборы мэра Благовещенска намечены на сентябрь.

Анна Яшина, Благовещенск