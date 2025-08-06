Трамп заявил о четырех кандидатах на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает четырех кандидатов на должность председателя Федеральной резервной системы (ФРС), которую сейчас занимает Джером Пауэлл.

«Мы рассматриваем кандидатуру на пост председателя ФРС, и на данный момент это четыре человека»,— сказал он журналистам.

Господин Трамп также отметил, что примет решение до конца недели по поводу вакантного места в Совете управляющих ФРС. Адриана Куглер, один из членов совета, уйдет в отставку 8 августа. Президент США уточнил, что круг кандидатов сузился до нескольких человек, и будет выбран претендент на постоянной основе или на четыре месяца.

Дональд Трамп неоднократно критиковал ФРС, заявляя, что регулятор должен снижать базовую процентную ставку. По его мнению, ФРС умышленно не делает этого из политических соображений.

30 июля ФРС сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%. Срок полномочий Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 года, и он не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. ФРС является независимой организацией и отчитывается напрямую перед Конгрессом.