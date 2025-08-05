МИД рассказал о нападении на служебный автомобиль России вблизи Иерусалима

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что 30 июля на служебный автомобиль представительства России при Палестинской национальной администрации совершили нападение. В машине находились сотрудники российской дипмиссии.

Как уточнила госпожа Захарова, нападение совершено «со стороны группы поселенцев» вблизи поселения Гиват-Асаф около Иерусалима. «Автомашине нанесены механические повреждения. Сама вылазка сопровождалась устными угрозами в адрес российских дипломатов»,— говорится в заявлении Марии Захаровой (цитата по сайту МИДа).

МИД России рассматривает инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции. Посольство России в Тель-Авиве сделало представление властям Израиля. Ведомство также выразило надежду, что израильская сторона сделает «соответствующие выводы».