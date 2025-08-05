Самолет, на борту которого может находиться Уиткофф, вылетел в Москву

С территории США вылетел самолет, в котором может находиться спецпосланник президента США Стив Уиткофф, сообщили ТАСС в авиадиспетчерских кругах. Ранее агентство писало, что господин Уиткофф должен прилететь с визитом в Россию 6 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В это же время представитель Годепа США Тэмми Брюс подтвердила журналистам, что поездка Стива Уиткоффа состоится на этой неделе. Детали визита она комментировать отказался.

Кремль допускал, что на этой неделе президент России Владимир Путин может встретиться со спецпосланником президента США. По информации «РБК-Украина», в ближайшие дни также ожидается визита спецпосланника Кита Келлога на Украину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Десять дней, которые не принесут мир».