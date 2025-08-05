Режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в Риме

Американского режиссера Фрэнсиса Форда Коппола госпитализировали из-за проблем с сердцем, пишет Corriere della Sera.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как уточняет издание, режиссер попал в римскую больницу «Тор Вергата» утром 5 августа. La Repubblica передает, что у Фрэнсиса Форда Коппола была запланирована операция. Перед тем, как отправиться на нее, его госпитализировали с фибрилляцией предсердий.

Фрэнсис Форд Коппола — обладатель пяти премий «Оскра». Три из них режиссер получил за работу над фильмом «Крестный отец».