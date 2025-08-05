МИД России назвал антидемократическим решение суда Боснии по делу Додика

Представитель МИД России Мария Захарова заявила о глубоком разочаровании решением апелляционного суда Боснии и Герцеговины, который оставил в силе приговор в отношении президента Республики Сербской Милорада Додика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В комментарии, который опубликован на сайте МИД, Мария Захарова также назвала решение суда неправосудным и антидемократическим, а дело в отношении Милорада Додика — сфабрикованным. «Недовольство вызвал его отказ подчиниться псевдозакону, "принятому" никем не избранным самозванцем — гражданином ФРГ Кристианом Шмидтом»,— добавила представитель ведомства.

Россия, как уточнила госпожа Захарова, выступает «в поддержку легитимных органов власти Республики Сербской». В качестве постоянного члена Совбеза ООН страна также намерена использовать «имеющиеся в ее распоряжении политические средства, чтобы предотвратить провоцируемый Западом рост напряженности в Боснии и Герцеговине».

Республика Сербская — государственное образование в составе Боснии и Герцеговины, которая в свою очередь находится под фактическим внешним управлением по Дейтонскому мирному соглашению. В рамках него была создана должность Верховного представителя, которую с августа 2021 года занимает Кристиан Шмидт.

Милорад Додик был переизбран на пост президента Республики Сербской в 2022 году. В феврале 2025-го суд в Сараево приговорил его к году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность по обвинению в игнорировании решений Конституционного суда и Верховного представителя.

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