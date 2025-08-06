В удобрения подмешивают пошлины

Введение США пошлин на импорт фосфорных удобрений для ряда стран в 10–25% с 7 августа может привести к краткосрочному росту цен в этом сегменте. Так уже произошло на азотном рынке после введения ЕС пошлин на российские удобрения. Но существенного наращивания отгрузок из России в США аналитики не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Под новые пошлины на ввоз фосфорсодержащих удобрений в США, вступающие в силу с 7 августа, подпадает более 80% поставок фосфата аммония и тройного суперфосфата в страну, подсчитали аналитики S&P Global. В соответствии с последним перечнем тарифов, объявленным президентом США Дональдом Трампом 31 июля, для Марокко, Саудовской Аравии, Египта, Австралии и Ливана ставки составят 10%, для Иордании и Израиля — 15%. Самый высокий уровень пошлины в 25% установлен для Туниса.

Для российских поставщиков фосфорных удобрений в США пошлины были пересмотрены в начале года и начали действовать с 29 января 2024 года. Для компании «Апатит» (череповецкий актив группы «Фосагро») они выросли с 9,2% до 14,3%, для «Еврохима» — снижены с 47% до 23,8%. Для остальных производителей ставка опустилась с 17,2% до 16,3%. Речь идет о компенсационных пошлинах на импорт фосфорных удобрений из России и Марокко, которые были введены весной 2021 года по итогам расследования, инициированного крупнейшим в США производителем фосфорных удобрений Mosaic. В компании заявляли, что РФ и Марокко субсидируют производство этих удобрений.

Хотя в США есть собственное производство фосфорных удобрений, американские фермеры все же закупают около 2,5 млн тонн импортных фосфатов, указывали аналитики ЦЦИ. В MMI отмечают, что экспорт фосфатов из России в США в последние годы довольно низкий, поэтому ситуация для отечественных экспортеров, скорее всего, сильно не поменяется. В целом, по оценке экспертов, начало действия пошлин может оказать локальное укрепление котировок. Хотя на фоне перегретого рынка и ожидаемого в перспективе снижения сезонного спроса эффект может быть малозаметен, полагают они.

Один из собеседников “Ъ” на рынке полагает, что введение пошлин в отношении других поставщиков вряд ли приведет к существенному увеличению поставок из России в США, хотя на фоне роста котировок страна может стать более привлекательна для экспорта. В российских компаниях не стали комментировать возможное влияние пошлин на отгрузки.

Стоимость фосфорных удобрений за последнюю неделю июля поднялась только на североамериканском базисе. В порту Новый Орлеан котировки MAP укрепились до $775–805 (FOB), что на 1% больше, чем неделей ранее. Этому способствовал скачок цен на диаммонийфосфат (DAP) в период подготовки запасов к осенней посевной кампании озимых культур и минимальной торговой активности на рынке аммофоса. В США сохраняется крайне низкая доступность фосфорных удобрений, отмечают аналитики.

На других рынках, в том числе на базисе FOB Балтика (основном для российских компаний), цены или остались на уровне середины июля, или незначительно снизились. Но, полагают эксперты MMI, пока потенциал дальнейшего витка повышения цен в основном сохраняется ввиду скорого начала сезона внесения удобрений в сентябре—ноябре в большинстве стран мира в рамках подготовки к посевной.

В то же время источник “Ъ” в отрасли указывает, что, исходя из опыта введения пошлин на импортные поставки удобрений, такие меры заканчивались скачкообразным ростом цен. Так, по данным Всемирного банка, мировые цены на карбамид в июле 2025 года подскочили почти на 18% на фоне новых заградительных пошлин на импорт удобрений из РФ, введенных Евросоюзом c 1 июля 2025 года. Российские поставщики — ключевые экспортеры карбамида в Европу. В итоге средняя цена этого вида удобрений в прошлом месяце достигла $496 за тонну, что стало максимумом с декабря 2022 года, когда стоимость тонны достигала $519,4. До максимальных значений 2022 года подорожали и другие виды удобрений. Так, стоимость тонны азотно-фосфорных удобрений поднялась до $736, фосфорных — до $736 за тонну.

Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в июле говорил, что до 2030 года РФ планирует увеличить долю на мировом рынке минеральных удобрений с текущих 18–20% до 25%. Как отмечал господин Гурьев, российские производители сегодня наращивают поставки на такие рынки, как Индия и Африка.

Ольга Мордюшенко