Почвам хватило карбамида

Стоимость наиболее востребованного вида азотных удобрений — карбамида — пошла вниз после завершения острой фазы конфликта на Ближнем Востоке и на фоне слабой активности на мировом рынке. До конца года эксперты не ждут резких колебаний котировок. С одной стороны, на сектор будет давить увеличение экспорта из Китая, а с другой — поддержку окажет спрос в Индии и Бразилии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На рынке азотных удобрений к середине июля началась коррекция цен после их активного роста в июне и июле. Индикативная стоимость гранулированного карбамида на базисе FOB Балтика к 17 июля снизилась неделя к неделе на 2,2%, до $435 за тонну, следует из расчетов MMI. Хотя котировки остаются на 7,4% выше, чем месяцем ранее. До этого цены на азотные удобрения росли на фоне обострения конфликта Ирана и Израиля (см. “Ъ” от 26 июня). Основное подорожание, по данным MMI, произошло с 3 по 10 июля — на 8,5%.

Как отмечается в обзоре MMI, на прошлой неделе на мировом рынке карбамида наблюдалась слабая активность.

Единственным существенным фактором спроса был завершающийся индийский тендер компании Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. В Европе и Латинской Америке активность покупателей была фрагментарной.

Поддержать предложение может тендер другой индийской компании — IPL, объявление которого ожидается в ближайшие дни, следует из обзора MMI. В то же время может увеличиться предложение со стороны Китая в рамках второго раунда экспортных квот на карбамид. Изначально предполагалось, что очередная квота составит 0,8–1 млн тонн, теперь ожидается поставка 1,2–1,6 млн тонн.

Кроме того, указывают в MMI, немного улучшился интерес к импорту азотных удобрений со стороны Бразилии, готовящейся вступить в ключевой период закупок, связанный с подготовкой к посевной в четвертом квартале. Но за минувшую неделю цены на гранулированный карбамид на базисе CFR Бразилия упали более чем на 3%, до $465 за тонну.

Андрей Гурьев, глава Российской ассоциации производителей удобрений, в июле: Мы сегодня второй в мире производитель минеральных удобрений после Китая, но самый крупный экспортер.

Азотный продукт более низкого передела — аммиачная селитра в середине июля находилась под влиянием высоких мировых цен на карбамид. Ее стоимость на Балтике выросла в пределах 3%, как и в Бразилии, где цены поддерживаются высоким спросом, связанным с замещением более дорогого карбамида, отмечается в обзоре.

Руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков полагает, что в ближайшие месяцы цены на карбамид останутся примерно на текущем уровне с возможной небольшой коррекцией. Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка также не ожидает серьезного колебания котировок после их стабилизации вслед за снижением напряженности на Ближнем Востоке. В третьем квартале 2025 года, полагает она, может увеличиться влияние экспорта из Китая.

Но в силу того, что на ключевых рынках — Индии и Бразилии — в третьем-четвертом кварталах начнется высокий сезон, значительного снижения цен также ждать не стоит, добавляет эксперт.

Мировые котировки на фосфорные удобрения (MAP/DAP) с 10 по 17 июля росли. Стоимость MAP в балтийских портах поднялась до $740 за тонну, прибавив 0,7% за неделю, котировки DAP — до $760 за тонну, увеличившись на 0,9%. Растущий разрыв в ценах на эти виды удобрения в MMI объясняют активным спросом на DAP в странах Азии, Европы, Африки и в США и минимальной торговой активностью на рынке MAP, сохраняющейся в основном в Латинской Америке.

Общее укрепление цен на фосфорные удобрения, отмечают в MMI, стало результатом тендерной активности в Индии и Эфиопии, сохраняющегося дефицита свободных объемов в мире, а также витка «новостной войны» после объявления президентом США Дональдом Трампом введения новых пошлин с 1 августа. Но, вероятно, напрямую новые меры не коснутся удобрений, отмечают эксперты.

На рынке хлористого калия цены несколько недель сохраняются на уровне $286 за тонну стандартного продукта и $305 за тонну гранулированного. Заданные при заключении первых долгосрочных контрактов с Индией и Китаем цены окончательно установились и были приняты всеми основными производителями, поясняют эксперты. Рынок ожидает результатов индонезийского тендера, в рамках которого цена на стандартный продукт предварительно превысит текущие котировки в Юго-Восточной Азии более чем на $50 за тонну, но окончательного результата пока нет, указывают в MMI.

Ольга Мордюшенко