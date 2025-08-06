Рынок слияний вырос на 54% во II квартале 2025 года

Объем сделок слияний и поглощений (M&A) в России во II квартале 2025 года увеличился на 54% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув $11,3 млрд. Средняя стоимость сделки осталась на уровне $92–94 млн. Наибольшая активность зафиксирована в транспорте ($1,92 млрд), строительстве ($1,76 млрд) и сфере услуг ($1,71 млрд). Крупнейшей сделкой квартала стала покупка Россельхозбанком 50% «Авито» за $1,2 млрд.

Рост связан со смягчением денежно-кредитной политики и отложенным спросом после спада в начале года, отмечают эксперты. Также активизировались владельцы бизнесов, столкнувшиеся с ухудшением финансовых показателей.

Увеличилось число трансграничных сделок: российские компании покупают активы в дружественных странах, а иностранные инвесторы постепенно возвращаются на рынок. Среди ключевых сделок — приобретение «Русалом» индийского глиноземного предприятия за $468,8 млн и покупка Veon сервиса Uklon за $155 млн.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Ставка на слияние».