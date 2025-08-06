Ставка на слияние

Во втором квартале 2025 года рынок слияний и поглощений (M&A) показал заметное оживление, а объем сделок достиг $11,3 млрд. По мнению экспертов, это связано с ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, а также продолжающимся оттоком иностранных инвесторов с российского рынка. Впрочем, российские инвесторы в свою очередь расширяли присутствие за рубежом. Эксперты ожидают дальнейшего восстановления рынка M&A, однако трансграничные сделки останутся единичными и будут ограничены дружественными юрисдикциями.

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По итогам второго квартала 2025 года объем сделок слияний и поглощений с порогом $1 млн вырос на 54% относительно первого квартала, до $11,3 млрд, следует из обзора информационного агентства AK&M. При этом средняя стоимость последние три квартала держится около $92–94 млн. Наибольшие объемы сделок M&A были зафиксированы в сегментах транспорта ($1,92 млрд), строительства ($1,76 млрд) и услуг ($1,71 млрд). Среди наиболее заметных сделок минувшего квартала AK&M выделяет покупку структурами Россельхозбанка 50% крупнейшего российского классифайда «Авито» оценочно за $1,2 млрд (см. “Ъ” от 24 апреля).

Рост рынка во втором квартале можно связать с постепенным смягчением денежно-кредитной политики, что делает займы для сделок более доступными, и эффектом отложенного спроса после «провала» рынка в первые месяцы 2025 года, поясняет старший менеджер по финансовому консультированию «Мариллион» Антон Левдонский.

Повышение ключевой ставки сдерживает инвестиции, замедление роста снижает оценки компаний и делает продажу менее привлекательной, к тому же в связи с изменением налогового законодательства многие продавцы стремились закрыть сделку до конца 2024 года, что создало «яму» в начале 2025 года, поясняет партнер департамента инвестиций и рынков капитала «Кепта» Денис Суровцев. Активизировались и владельцы бизнеса, которые ранее в расчете на продажи увеличивали свое присутствие на рынке и объемы деятельности. По словам гендиректора аналитического агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, они почувствовали ухудшение ситуации с денежными потоками, выручкой, маржой, решили, что «ждать дальше будет чревато ухудшением финансового состояния, и стали быстрее договариваться, а также выходить на сделки».

В обзоре отмечается рост числа трансграничных сделок. В частности, в первом полугодии 2025 года российский рынок покидали компании из Франции, Германии, США, Австрии, Нидерландов. Однако российские инвесторы приобретали и зарубежные активы. По словам заместителя гендиректора агентства AK&M Людмилы Ереминой, «тренд на приобретение в дружественных странах набирает обороты, особенно в металлургии и горнодобыче». В мае 2025 года «Русал» заключил соглашение о покупке индийского глиноземного предприятия Pioneer Aluminium Industries Limited стоимостью $468,8 млн. Вторая по величине сделка заключалась в секторе IT — структура холдинга Veon приобрела сервис агрегатора такси Uklon за $155 млн. На третьем месте соглашение Solidcore Resources о приобретении контрольной доли в золоторудном месторождении Тохтар и Южный Тохтар в Казахстане за $25 млн. Что касается приобретений иностранцами российских компаний, то большинство таких сделок в текущем периоде оказались связаны с покупкой активов непосредственно в России, тогда как в прошлом году иностранцы в основном приобретали зарубежные активы россиян.

По словам экспертов, оживление трансграничной активности связано со стабилизацией международной ситуации.

Это результат того, что несколько стабилизировался режим противодействия российским компаниям (санкции, отключение платежей самоограничения и так далее) и инвесторам становится понятнее уровень рисков и пути их нивелирования, считает Денис Суровцев. Ряд компаний также ищут способ диверсификации ресурсной базы (комплектующие, технологии), чтобы снизить сохраняющуюся зависимость от иностранных вендоров, отмечает партнер Forward Legal Андрей Филиппенко.

До конца года эксперты ожидают дальнейшего оживления рынка. Если на следующем заседании ЦБ продолжится смягчение монетарной политики, рынок должен ожить и показать положительную динамику как по количественным, так и по ценовым показателям, уверен господин Филиппенко. Вместе с тем, по словам Антона Левдонского, существенный рост трансграничных сделок возможен только при фундаментальном изменении макроэкономических и особенно внешних условий. Скорее всего, такие сделки пока останутся единичными, вероятно, часто будут происходить в рамках СНГ и могут быть связаны с целями диверсификации и снижения санкционных рисков, полагает эксперт.

Юлия Пославская