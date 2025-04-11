Владелец иномарки пострадал после возгорания своей машины на канале Грибоедова

Автомобильный пожар с пострадавшим произошел поздно вечером 10 апреля в Центральном районе Петербурга. Сигнал о возгорании на набережной канала Грибоедова, возле дома 41, поступил на пульт дежурного в 21:48, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные установили, что по указанному адресу горел автомобили марки BMW. С огнем удалось справиться спустя 20 минут силами десяти спасателей и двух единиц техники.

При тушении пожара есть пострадавший, которого передали бригаде скорой медицинской помощи. По информации очевидцев, мужчина получил ожоги, пытаясь потушить свою машину самостоятельно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель погиб при возгорании автомобиля после ДТП с грузовиком на Левашовском шоссе в Горской.

Андрей Цедрик