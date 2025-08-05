В возрасте 95 лет умер бывший президент Румынии Ион Илиеску. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ион Илиеску умер в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску. Смерть наступила в 15:55 мск.

В больнице сообщили, что почти два месяца врачи прилагали все усилия для обеспечения бывшему президенту необходимый уход и лечение.

Господин Илиеску был президентом Румынии в 1990–1996 и 2000–2004 годах. В июне 2025 года у него диагностировали рак легких. С того времени он находился в реанимации под наблюдением врачей.