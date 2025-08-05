Трамп: тарифы на лекарственные препараты вырастут до 250%

Дональд Трамп планирует облагать всю импортируемую фармацевтическую продукцию пошлинами в размере до 250%. Об этом президент США рассказал телеканалу CNBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters

По словам главы Белого дома, сначала он введет «маленький тариф» на импортные лекарственные препараты, а затем постепенно будет повышать размер пошлин. Через год-полтора тариф составит уже 150%, а затем вырастет до 250%.

Администрация Дональда Трампа начала расследование в области производства и поставок фармацевтических товаров в США в апреле. Тогда же президент говорил, что пошлины на импортные лекарства могут составить 25%, а уже в начале июля он угрожал ввести пошлины в размере 200%, причем «очень скоро». Правда, президент отмечал, что речь шла только о подписании указа, но облагаться товары новыми пошлинами будут только через год-полтора. О 250% господин Трамп заявляет впервые.

Таким образом президент США пытается надавить на фармкомпании, чтобы те перенесли производство в США. И слова Дональда Трампа уже дали результат. О многомиллиардных инвестициях в производство в США объявили AstraZeneca, Roche, Novartis и Johnson & Johnson.

Кирилл Сарханянц