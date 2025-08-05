Предложение сдаваемого жилья в Санкт-Петербурге в июле сократилось на 4,6%

В июле текущего года медианная ставка съемного жилья по всем типам комнатности в Петербурге составила 51 тыс. рублей. За месяц показатель вырос на 8,5%. Медианная стоимость долгосрочной аренды студий в городе на Неве находится на уровне 39 тыс. руб., однокомнатных — 41 тыс. руб., двухкомнатных — 69 тыс. руб., трехкомнатных — 116 тыс. рублей. Такие цифры предоставили «Ъ-СПб» 5 августа аналитики сервиса «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом, по данным экспертов рынка, предложение съемного жилья по всем типам комнатности в Петербурге сократилось на 4,6%. В частности, из экспозиции ушли наиболее бюджетных квартиры, а доля сдаваемого жилья высокобюджетного сегмента — в современных проектах бизнес, премиум, элит-класса и в исторических жилых зданиях — выросла. Также меньшее всего сокращение предложения коснулось более бюджетных форматов — трехкомнатных квартир (-0,4%). В то же время число сдаваемых «однушек» в городе снизилось на 10,8%, «двушек» — на 2,1%, а студий — на 0,9%.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что во II квартале этого года долгосрочная аренда жилой недвижимости в Петербурге подорожала на 16% по сравнению с первым.

Андрей Цедрик