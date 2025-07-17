Аренда жилья в Петербурге за квартал подорожала на 16%

Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Санкт-Петербурге во II квартале текущего года подорожала на 16% по сравнению с первым. Это следует из отчета аналитического центра «Дом.РФ», пишут «Ведомости Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аналогичный рост зафиксировали и в сервисе «Яндекс Аренда». При этом там для анализа опирались на медианную цену, которая составила 47 тыс. рублей. По информации «Дом.РФ», средняя стоимость аренды квартиры на конец июня выросла в Петербурге до 55 тыс. рублей в месяц.

Петербург превзошел общероссийские показатели и изменения в Москве, в столице аренда жилья в среднем подорожала на 5%. Аналитики зафиксировали, что в Петербурге по сравнению с началом года стало на 40% меньше предложения долгосрочной аренды квартир.

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков отметил, что за квартал значительнее сократилось предложение студий — на 35,8%. Количество объявлений о сдаче в аренду однокомнатных квартир снизилось на 31,2%, двухкомнатных — 25,6%, трехкомнатных — 25,1%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аренда жилья в Курортном районе Петербурга подорожала на 43% за квартал.

Татьяна Титаева