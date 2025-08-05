США достигли минимального с 2004 года торгового дефицита с Китаем

Торговый дефицит США с Китаем сократился почти на треть по итогам июня и достиг минимального значения с февраля 2004 года. Об этом свидетельствуют данные управления экономического анализа США.

В июне американские компании экспортировали в Китай товары на $10,1 млрд (на $3,1 млрд больше по сравнению с маем). При этом импорт из КНР сократился на $1,4 млрд и составил $19,4 млрд. Таким образом показатель торгового дефицита США с Китаем снизился на $4,6 млрд — до $9,4 млрд.

Китай был и остается одной из ключевых целей торговой войны Дональда Трампа. Сейчас большинство китайских товаров, ввозимых в США, облагаются 30-процентными импортными пошлинами, что сказывается на объемах поставок. Политика господина Трампа тем не менее привела к тому, что торговый дефицит США с Китаем за пять месяцев сократился на 70%, то есть на $22,2 млрд.

В целом баланс внешней торговли США также выглядит все более позитивно. По итогам июня общий торговый дефицит США снизился на 16% и теперь составляет $60,2 млрд. Это лучший показатель для американской экономики с сентября 2023 года.

Кирилл Сарханянц