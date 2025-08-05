Средняя доходность от посуточной аренды жилья в России составила более 25%

Сервис Сбербанка «Домклик» опубликовал данные о доходности от посуточной аренды жилья в России. Средняя прибыльность такого вида инвестиций превысила 25%. Лидером по доходности стал Геленджик, где доход владельцев квартир площадью 35 кв. м от посуточной аренды достиг 42,5% в год.

Геленджик также занял первое место по размеру чистого дохода после уплаты налогов — свыше 2,4 млн руб. в год. Это больше, чем в Москве (около 2,1 млн руб.) и Сочи (2 млн руб.). По оценке «Домклика», при сохранении высокого спроса на морской отдых и росте цен на жилье квартира в Геленджике окупится менее чем за 2,5 года.

Второе место по доходности заняла Казань с показателем 31,2% и чистым доходом свыше 1,5 млн руб. в год. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург — 30,3%, или около 1,8 млн руб. В десятку самых прибыльных городов также вошли Калининград, Уфа, Сочи, Пятигорск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Туапсе, где доходность варьируется от 24% до 28%.

В Москве доходность от посуточной аренды составила 22%. Невысокая доходность квартир в столице объясняется стоимостью вторичного жилья — более 9,6 млн руб. за квартиру площадью 35 кв. м. При этом в таких городах, как Казань и Санкт-Петербург, доходность выше за счет меньшей стоимости жилья при сопоставимом уровне доходов.

Средняя доходность посуточной аренды в крупных и курортных российских городах «Домклик» оценил в 25,2%. В некоторых городах, например в Омске, Челябинске и Самаре, вклад в депозиты оказывается более выгодным по сравнению с инвестициями в аренду жилья.