Азербайджан поучаствовал в военных учениях стран НАТО

Высокопоставленные военнослужащие из Азербайджана в качестве наблюдателей приняли участие в многонациональных военных учениях Agile Spirit на территории Грузии. Об этом пишет Minval.

Учения Agile Spirit проходят в Грузии и Турции с 21 июля по 8 августа. Участие в них принимают более 2 тыс. военнослужащих из десяти стран, в числе которых Германия, Литва, Польша, Украина и Молдавия.

Открытие учений в Грузии прошло в Совместном центре подготовки и оценки НАТО на военной базе Крцаниси. В качестве наблюдателя в мероприятиях участвуют в том числе военнослужащие из Армении.