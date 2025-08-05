Мать и дочь из Севастополя приговорили к 12 годам по делу о госизмене

Суд в Севастополе признал мать и дочь виновными по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), приговорив каждую из них к 12 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год. Об этом «Ъ» сообщили в прокуратуре города-героя.

По данным надзорного ведомства, 42-летняя жительница Севастополя Виктория Стрилец и ее 24-летняя дочь Александра сотрудничали с украинской разведкой. В частности, по версии обвинения, в сентябре 2023 года они передавали ей фотографии российских военных объектов.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя Джанкоя к 20 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам секретной информации о Минобороны России и Росгвардии.

Александр Дремлюгин, Симферополь