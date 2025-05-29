Жителя Джанкоя приговорили к 20 годам по делу о госизмене

Верховный суд Республики Крым (РК) приговорил жителя Джанкоя к 20 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам секретной информации об объектах Минобороны России и Росгвардии. Об этом «Ъ» сообщили в управлении ФСБ по РК и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 59-летнего крымчанина завербовала СБУ во время одной из поездок на Украину, которые он совершал до СВО. В 2022 году ему поставили задачу собирать сведения о местах расположения складов Минобороны РФ и Росгвардии в Джанкое и Красноперекопском районе. Также он собирал данные о формировании и перемещении военных грузов, следующих через железнодорожную станцию Джанкой в зону СВО. Скриншоты с нужной геолокацией мужчина направлял кураторам в мессенджерах. После задержания мужчина дал признательные показания.

Верховный суд РК приговорил его к 20 годам колонии строгого режима и дальнейшему ограничению свободы на один год десять месяцев. Также осужденный должен выплатить штраф в размере 300 тыс. руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь