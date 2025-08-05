На выборы депутатов горсовета Белорецка зарегистрированы 44 кандидата

«Единая Россия» и ЛДПР смогли зарегистрировать по 20 кандидатов на выборы в горсовет депутатов, следует из базы Центризбиркома России. Таким образом, партии будут представлены во всех избирательных округах.

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди» и КПРФ смогли провести в избирательные списки по одному представителю. Двум выдвиженцам-коммунистам территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации. Еще один кандидат будет участвовать в выборах как самовыдвиженец (два беспартийных не смогли пройти регистрацию).

В нынешнем созыве горсовета Белорецка состоят 16 депутатов от «Единой России», по одному — от КПРФ и ЛДПР, а также два самовыдвиженца.

Выборы пройдут 14 сентября.

Идэль Гумеров