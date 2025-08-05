Бывший министр пригодился в Новгороде

Генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании и бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих после сентябрьских выборов может стать сенатором от исполнительной власти Новгородской области. В число кандидатов на эту должность его включил врио губернатора региона Александр Дронов — преемник нынешнего главы Минтранса Андрея Никитина. Действующий сенатор и бывший губернатор Новгородчины Сергей Митин верхнюю палату покинет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в избирательной комиссии Новгородской области, в так называемую сенаторскую тройку Александра Дронова («Единая Россия») вошли Евгений Дитрих, представитель Заксобрания региона в Совете федерации (СФ) Елена Писарева и депутат Новгородской облдумы Олег Стрыгин. Действующего сенатора от исполнительной власти и бывшего губернатора Сергея Митина (руководил Новгородской областью в 2007–2017 годах), которого после отставки дважды делегировал в СФ его преемник Андрей Никитин, в числе номинантов не оказалось.

В случае победы господина Дронова на выборах он должен будет назначить сенатора из представленной тройки.

Напомним, первыми о вероятности перехода Евгения Дитриха в СФ написали «Ведомости». В начале июня газета сообщила, что глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) может покинуть компанию, а среди возможных вариантов продолжения его карьеры один из собеседников называл верхнюю палату. По данным издания, причиной смены руководства является возможный переход ГТЛК под контроль госкорпорации ВЭБ.РФ.

Евгению Дитриху 51 год, он выпускник МИФИ. Начинал карьеру в 1995 году в Госкомитете по управлению госимуществом. В 1998-м перешел в Минимущество, в 2004–2005 годах работал замдиректора департамента в Минэкономики, в 2005–2012 годах — заместитель руководителя Росавтодора, а в 2012–2015 годах — замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительства. С июля по октябрь 2015-го руководил Ространснадзором, а затем перешел на пост первого замминистра транспорта. 18 мая 2018 года возглавил Минтранс. После отставки кабинета Дмитрия Медведева в январе 2020-го сохранил должность в правительстве Михаила Мишустина, но уже 9 октября был отправлен в отставку. РБК сообщал, что накануне увольнения господин Дитрих рассматривался в качестве кандидата в губернаторы Белгородской области, однако сам отказался от этого назначения. 20 ноября стал гендиректором ГТЛК.

В пресс-службе ГТЛК от комментариев отказались. Ранее среди возможных сменщиков господина Дитриха «Ведомости» называли бывшего первого заместителя гендиректора Артема Довлатова (сейчас является заместителем председателя ВЭБ.РФ).

Источники “Ъ” в авиационной промышленности утверждают, что на это место рассматривалась кандидатура уволенного в ноябре 2024 года с поста главы ОАК Андрея Богинского.

По данным РБК, сейчас кандидатом на пост руководителя ГТЛК является действующий заместитель гендиректора компании Михаил Парнев.

По мнению политолога Ростислава Туровского, пример покидающего СФ Сергея Митина демонстрирует, что верхняя палата все чаще становится для бывших губернаторов только «временным пристанищем», поскольку влияние региональных глав постепенно угасает: «Даже (представителю Чувашии.— “Ъ”) Николаю Федорову с большим трудом удалось выбить себе очередной сенаторский срок». Теперь же в своем «временном пристанище» нуждается экс-министр Дитрих, поскольку ГТЛК, которую он возглавлял после ухода из правительства, меняет свой статус и руководство. «Этим и объясняется ситуативное решение, которое поручено принять Дронову»,— объясняет эксперт.

Андрей Прах, Айгуль Абдуллина