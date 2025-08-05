Как бывшие члены правительства становились сенаторами

Николай Рыжков был председателем Совета министров СССР с 1985 по 1991 год. В 2003–2023 годах — сенатор от Белгородской области. Умер 28 февраля 2024 года.

Николай Федоров в 1990–1993 годах работал министром юстиции РСФСР и РФ. В 1996–2001 годах и с 2010 по 2012 год был сенатором от Чувашии. В 2012 году перешел в правительство РФ на пост министра сельского хозяйства, а в 2015-м вновь вернулся в Совет федерации (СФ) на должность сенатора от Чувашии.

Геннадий Бурбулис в 1991–1992 годах работал первым вице-премьером РФ. В 2001–2007 годах был членом СФ от Новгородской области. Умер 19 июня 2022 года.

Юрий Шафраник был министром топлива и энергетики с 1993 по 1996 год. Одновременно в 1994–1996 годах работал сенатором от Ханты-Мансийского автономного округа.

Галина Карелова в 2003–2004 годах работала вице-премьером РФ по социальным вопросам. С сентября 2014 года — член СФ от Воронежской области. До 2023 года была вице-спикером.

Валентина Матвиенко в 1998–2003 годах работала вице-премьером РФ. С августа 2011 года — сенатор от Санкт-Петербурга, с сентября того же года — председатель СФ.

Александр Починок с 1999 по 2000 год был министром по налогам и сборам, а с 2000 по 2004 год — министром труда и социального развития РФ. В 2007–2011 годах занимал должность сенатора от Краснодарского края, в 2012 году полгода был сенатором от Пермского края. Умер 16 марта 2014 года.

Рамазан Абдулатипов в 1998–1999 годах был министром национальной политики РФ, а затем — министром без портфеля, курировавшим Северный Кавказ. С 2000 по 2005 год — член СФ от Саратовской области.

Владимир Рушайло с 1999 по 2001 год возглавлял МВД РФ. В 2007–2013 годах был сенатором от Архангельской области.

Дмитрий Рогозин в 2011–2018 годах был вице-премьером РФ. С сентября 2023 года — член СФ от Запорожской области.

Юрий Борисов, который в 2018–2022 годах был вице-премьером РФ, с мая 2025 года работает сенатором от Архангельской области.