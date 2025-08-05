Субподрядчик привлечен для создания триумфальной арки на всю сумму контракта

Генеральный подрядчик по воссозданию триумфальной арки в Нижнем Новгороде АО «ТСНРУ» (зарегистрировано в Москве, принадлежит Юрию Егорушкину из Татарстана) привлек к выполнению работ субподрядную организацию на всю сумму контракта — почти 314,8 млн руб. Субподрядчиком стало ООО «Электронные системы безопасности» (ЭСБ) из Нижнего Новгорода, указано в карточке контракта на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Нижнего Новгорода Фото: администрация Нижнего Новгорода

Компания «ЭСБ», по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Дине Гаджиевой, Виктору Загрекову и Юлии Мириной. Она зарегистрирована в 2005 году, основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Среди дополнительных — строительство жилых и нежилых зданий.

Как писал «Ъ-Приволжье», компания «ТСНРУ» стала единственным участником открытого конкурса на проектирование и устройство выставочного пространства с воссозданием «Триумфальной арки» на улице Советской. Конкурс объявляли дважды, на первый никто не заявился. Построить арку необходимо до 10 августа 2026 года, завершить все работы — до 15 ноября.

Останки триумфальной арки, построенной к приезду императора Николая II в 1896 году, обнаружили летом 2024 года.

Галина Шамберина