Дегтярев Михаил Владимирович

Родился 10 июля 1981 года в Куйбышеве (ныне — Самара). В 1998 году окончил Самарский международный аэрокосмический лицей, в 2004 году — факультет двигателей летательных аппаратов, в 2005 году — факультет экономики и управления Самарского государственного аэрокосмического университета. В 2012 году также окончил Московский институт мировых цивилизаций по специальности «юриспруденция».

В 2001 году создал и возглавил региональное отделение движения «Идущие вместе». В 2003 году вступил в движение «Молодежное единство» и партию «Единая Россия». В 2004 году избран депутатом гордумы Самары. В декабре 2005 года вступил в ЛДПР, от которой в 2007 году избрался депутатом Самарской губернской думы. С 2006 по 2012 год — координатор Самарского регионального отделения ЛДПР. В 2011 и 2016 годах избирался депутатом Госдумы от ЛДПР. 8 сентября 2013 года на выборах мэра Москвы получил 2,86% голосов. В 2018 году вновь был выдвинут ЛДПР кандидатом на пост мэра Москвы, набрал 6,72% голосов. С 2016 года возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

20 июля 2020 года назначен врио губернатора Хабаровского края. 19 сентября 2021 года выиграл досрочные выборы главы региона (56,77% голосов). С 14 мая 2024 года — министр спорта РФ, с 13 декабря 2024 года также занимает пост президента Олимпийского комитета РФ.

Кандидат юридических наук, тема диссертации — «Зарубежный опыт административно-правового регулирования антидопинговых мер в спорте». Мастер спорта по фехтованию.

Награжден орденами Дружбы и Александра Невского.