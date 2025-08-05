В Москве задержали мужчину, укравшего из магазина 200 пачек масла

Московские полицейские задержали мужчину по подозрению в краже товара из продуктового магазина. В МВД сообщили, что к правоохранителям обратился сотрудник магазина на Зеленоградской улице в Ховрино. Он заявил о краже более 200 пачек масла на общую сумму около 36 тыс. руб.

Был задержан 30-летний житель другого региона, рассказали в пресс-службе ведомства. «Свой мотив он объяснить не смог, местонахождение похищенного устанавливается»,— уточнил представитель столичного главка Владимир Васенин.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже (ч.1 ст. 158 УК РФ).