Продажи бренда Solaris в РФ выросли на 69% в июле и достигли рекордных показателей

В июле продали 3 326 новых машин марки Solaris, что на 69% больше по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов в своем Telegram-канале. Это лучший результат продаж за один месяц для этого бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего с начала 2025 года в России продали 13806 автомобилей Solaris. По итогам с января по июль бренд занимает девятое место по объему продаж среди всех брендов легковых автомобилей в стране.

За первые четыре месяца 2025 года Solaris впервые обошел «Москвич» по продажам новых машин в Петербурге. За этот период на заводе АГР было зарегистрировано 266 автомобилей бренда, показатели «Москвича» чуть скромнее — 227.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что число дилерских контрактов Exeed в Петербурге сократилось почти вдвое с начала года.

Андрей Маркелов