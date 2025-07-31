Число дилерских контрактов Exeed в Петербурге сократилось почти вдвое с начала года

Количество дилерских контрактов китайского автомобильного бренда Exeed в Петербурге за полгода сократилось почти наполовину. В настоящий момент у марки шесть дилеров. В начале года сеть насчитывала в городе на Неве 10 дилерских контрактов. На это обратил внимание специализированный Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом по итогам шести месяцев 2025 года Exeed продолжает оставаться в Петербурге лидером по объему продаж новых автомобилей в премиум-сегменте. Сейчас марка вышла на стабильные показатели продаж в городе — около 90-100 машин в месяц, что меньше, чем в прошлом году.

Для оставшихся шести дилеров Exeed в нынешней рыночной ситуации такой объем реализации можно назвать приемлемым, отмечают автоэксперты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербург начали прибывать первые гибридные автомобили Exlantix ES. В частности, четыре новинки появились в дилерском центре китайского бренда Exeed на Выборгском шоссе.

Андрей Цедрик