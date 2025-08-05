Reuters: российский суд снял арест с акций Райффайзенбанка

Кассация удовлетворила ходатайство Райффайзенбанка о снятии ареста с его акций на €2 млрд, наложенного по иску «Расперии». Об этом сообщил Reuters представитель банка и подтвердил адвокат. Решение вынесла кассационная инстанция Арбитражного суда Северо-Западного округа 4 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Да, суд снял арест с акций российского Райффайзенбанка, которые принадлежат RBI... Мы все исполнили, и обеспечительные меры сняли»,— рассказала агентству Анастасия Тараданкина, представлявшая банк в суде.

МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» — российский совладелец венского строительного концерна Strabag. «Распериа» обвинила банковскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) и основателя Strabag в захвате корпоративного контроля над холдингом. «Распериа» добивалась компенсации из-за сорванной сделки: речь шла о продаже почти 25% замороженных акций Strabag. RBI объявил о сделке в декабре 2023 года, но в мае 2024-го отказался от покупки доли «в целях предосторожности».

В июне 2025-го Арбитражный суд Северо-Западного округа отказал Райффайзенбанку в отмене обеспечительных мер в виде запрета на регистрацию и переход прав на акции кредитора, установленного на время суда. Банк оспорил это решение.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Долг взыскали принудительно».