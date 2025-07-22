Молодого петербуржца задержали в качестве технического пособника аферистов

Полиция Санкт-Петербурга задержала 20-летнего жителя города, подозреваемого в пособничестве мошенникам. Он контролировал бесперебойную работу оборудования, через которое проходили звонки аферистов из Украины, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

На молодого человека вышли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после обмана пенсионера на 384 тыс. рублей. Технический узел злоумышленников был оборудован в июне 20205 года в съемной квартире в Мурино. Правонарушителя задержали там же.

По информации полиции, размещенное в Ленобласти оборудование помогло обмануть несколько десятков пенсионеров из разных регионов России. Обыски прошли в муринской квартире, а также в жилье, которое принадлежит подозреваемому. Правоохранители изъяли восемь GSM-шлюзов, 227 СИМ-карт, 12 банковских карт, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что врача-хирурга заподозрили в обмане пенсионерки из Петербурга на 600 тыс. рублей.

Татьяна Титаева