Умер худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов

В возрасте 67 лет умер режиссер и художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Борис Юхананов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Борис Юхананов — основатель движения новой процессуальности, философско-эстетической теории и методологии в области искусств. Автор более ста театральных, оперных, кино- и видеоработ.

Господин Юхананов родился 30 сентября 1957 года в Москве. В 1986 году окончил режиссерский курс ГИТИСа. Создатель первой в СССР независимой театральной группы «Театр-Театр». Борис Юхананов считается, ключевой фигурой художественного андеграунда середины 1980-х годов.